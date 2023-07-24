В "Атамани" будут жарить шашлык. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В «Атамани» 29 июля пройдет краевой праздник шашлыка. Гости смогут принять участие в мастер-классах по маринованию мяса, а также услышать секреты приготовления блюд на углях.

Среди тех, кто приедет на гастрономический праздник, разыграют тарелку шашлыка. Для детей будет организована развлекательная программа, а взрослые смогут послушать кубанские традиционные песни.

Кроме того, в субботу в этнокомплексе будут работать гончарная мастерская и коптильня.

Гастрономические фестивали будут проходить в «Атамани» до октября. В августе гостей приглашают на праздник индюшки и борща, в сентябре - риса и каши, в октябре - сала и разносолов.