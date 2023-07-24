Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Вениамин Кондратьев провел переговоры с председателем правительства Чечни Муслимом Хучиевым. Делегации обсудили вопросы сотрудничества в сфере промышленности, инвестиций и аграрного сектора.

- У наших регионов немало общего. Мы занимаем соседние позиции в числе лидеров Национального инвестиционного рейтинга. Краснодарский край – ведущий аграрный и курортный субъект, за последние годы нам удалось добиться прорыва в промышленности. Для Чечни это тоже приоритетные отрасли, - рассказал глава Кубани. - Мы можем найти точки соприкосновения, усилить взаимодействие и потенциал, создавать совместные производства и выходить на внутренние и внешние рынки.

Кондратьев также отметил, что во время давления на страну, важно объединять усилия.

Делегация Чеченской республики заинтересовалась опытом Краснодарского края в области пищевой промышленности и переработки, микроэлектроники, IT-отрасли, сельского хозяйства, развития рекреационных зон и спорта.

Стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве.