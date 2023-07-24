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НовостиОбщество24 июля 2023 20:48

Три города Краснодарского края получат 360 млн рублей на благоустройство

Муниципалитеты стали победителями во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды
Оксана КАДОЧНИКОВА
Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Три города Краснодарского края получат 360 млн рублей на благоустройство. Армавир, Кореновск и Тамань стали победителями во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Итоги подвели на форуме, который прошел во Владивостоке. Делегацию Краснодарского края возглавлял вице-губернатор Андрей Прошунин.

- Краснодарский край ежегодно участвует во Всероссийском конкурсе. Сегодня три муниципалитета Кубани стали победителями, - отметил он. - Благодаря федеральной поддержке небольшие города и станицы могут преобразовать свои общественные территории в современные и многофункциональные зеленые зоны.

Реализация проектов по созданию новых территорий в кубанских городах намечена на 2024-2025 годы.

Планируется, что в Тамани обновят набережную, в Армавире появится общественная территория по ул. Кирова площадью 1,4 гектара, а в Кореновске благоустроят участок по ул. В. Павленко, 63, от улицы Горького в сторону ул. Бувальцева.