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НовостиОбщество25 июля 2023 5:01

Вениамин Кондратьев поздравил следователей Кубани с профессиональным праздником

Сотрудники следственного комитета Краснодарского края каждый день прилагают все силы, чтобы раскрыть самые сложные и запутанные преступления
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Сегодня, 25 июля, в России отмечается день следователей.

Сегодня, 25 июля, в России отмечается день следователей.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 25 июля, в России отмечается день следователей. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил правоохранителей с профессиональным праздником.

По словам главы региона, сотрудники СК Краснодарского края каждый день раскрывают самые сложные преступления. Также Вениамин Кондратьев отметил, что следователи каждый раз доказывают свою надежность и эффективность.

"От труда каждого следователя зависят безопасность и спокойствие миллионов жителей и гостей Краснодарского края. Спасибо за ответственное отношение к делу, готовность достойно служить стране, отстаивать национальные интересы и права граждан", - написал в своем Telegram-канале Вениамин Кондратьев.