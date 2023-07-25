Вениамин Кондратьев поздравил следователей Кубани с профессиональным праздником

Сегодня, 25 июля, в России отмечается день следователей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 25 июля, в России отмечается день следователей. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил правоохранителей с профессиональным праздником.

По словам главы региона, сотрудники СК Краснодарского края каждый день раскрывают самые сложные преступления. Также Вениамин Кондратьев отметил, что следователи каждый раз доказывают свою надежность и эффективность.

"От труда каждого следователя зависят безопасность и спокойствие миллионов жителей и гостей Краснодарского края. Спасибо за ответственное отношение к делу, готовность достойно служить стране, отстаивать национальные интересы и права граждан", - написал в своем Telegram-канале Вениамин Кондратьев.