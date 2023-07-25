Что произошло в ночь на 25 июля в Краснодарском крае

Александре удалось пробиться в полуфинал, где уступила более опытной сопернице.

Теннисистка из Краснодара Александра Конева завоевала бронзу на Чемпионате крае. Соревнования проходили в Сириусе. На Чемпионате Краснодар представляли девять теннисистов. Среди них и Александра Конева. Она забрала бронзу. Александре удалось пробиться в полуфинал, где уступила более опытной сопернице.

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