Мэр Сочи поздравил следователей с профессиональным праздником

В следственных органах работают настоящие профессионалы, верные служебному долгу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 25 июля, отмечается День сотрудника органов следствия Российской Федерации.

В этом году службе исполняется 310 лет. Она стала первым государственным органом, подчиненным главе государства и наделенным полномочиями для проведения предварительного следствия.

В следственных органах работают настоящие профессионалы, верные служебному долгу. Они всегда на страже интересов страны, гражданских прав и свобод сочинцев и всех соотечественников.

"Отдельные слова благодарности ветеранам следствия за опыт и знания, которые они передают молодым коллегам. Сердечно поздравляю руководство и весь личный состав с профессиональным праздником! Желаю крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и успехов на службе во имя торжества закона и справедливости", - написал в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.