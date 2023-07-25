В Сочи продолжают готовить школы и детсады к учебному году

В Сочи продолжают готовить школы и детские сады к новому учебному году.

В Сочи продолжают готовить школы и детские сады к новому учебному году. Специалисты ремонтируют фасад дошкольного учреждение №125. Также здесь появится дополнительное здание на 80 мест.

«Продолжаем ремонт пищеблока школы №92. Обеденный зал увеличится на 20 мест», - сообщили в пресс-службе МЦУ Сочи.

Кроме этого, на территории детского сада №105 уже сдали пристройку на 80 мест. Сейчас рабочим предстоит обновить фасад самого учреждения.

Ранее сообщалось, что теннисные корты откроют в спортшколе №1 в Сочи. Мэр города поручил все работы по реконструкции спортивного объекта завершить ко Дню физкультурника — 12 августа.