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НовостиОбщество25 июля 2023 5:28

На Кубани 25 июля воздух прогреется до +33 градусов

В регионе будет солнечно и сухо
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
В регионе ожидается жаркая погода

В регионе ожидается жаркая погода

В Краснодарском крае 25 июля воздух прогреется до 33 градусов. Осадков не ожидается.

- Сегодня основную роль в формировании условий погоды на территории Кубани вернет себе антициклон. Усиливаясь с запада, он постепенно очистит небо от дождевых облаков, что позволит солнечным лучам более активно прогревать воздушные массы, - сообщил ведущий специалист «Фобос» Михаил Леус.

Атмосферное давление будет меняться мало и составит 755 мм рт. ст., что около нормы.

В среду, 25 июля, малооблачно и до +34 тепла. 26 июля воздух раскалится до +37 градусов.