ХХIV Международный телевизионный фестиваль «Песенка года» стартует в «Орлёнке»

Фото: ВДЦ «Орленок»

24 июля во Всероссийском детском центре «Орлёнок» состоится открытие Международного телевизионного фестиваля «Песенка года» Ангелины Вовк. Его участники – сто юных вокалистов из разных регионов страны. В рамках фестиваля молодые певцы продемонстрируют свои вокальные способности, встретятся с известными исполнителями и поборются за орден «Молодое дарование России».

Международный телевизионный фестиваль «Песенка года» объединил 100 юных певцов из разных регионов страны. Это детские вокальные коллективы и солисты в возрасте 11-16 лет, победители и лауреаты международных и всероссийских конкурсов из 20 регионов страны.

Фото: ВДЦ «Орленок»

«”Песенка года” – уникальный проект для одарённых детей России. Он открывает юным вокалистам большие возможности: даёт шанс показать своё мастерство, приобрести новые знания и опыт, получить консультацию мастеров отечественной эстрады. За 24 года реализации проект вывел на сцену многих талантливых артистов, продолживших свой путь в профильных учебных заведениях», – прокомментировал предстоящий старт фестиваля директор ВДЦ «Орлёнок» Александр Джеус.

В течение двух недель мальчишки и девчонки будут проходить конкурсные испытания и участвовать в мастер-классах. Об основах вокальной техники им расскажет певица, участница шоу «Один в один» Мари Карне. Радиоведущий, журналист и режиссёр Михаил Куницын проведёт занятие о принципах ораторского искусства и правилах постановки голоса. Участник проекта «Голос на Первом канале Павел Пушкин – о правильной артикуляции и вокальном дыхании.

Фото: ВДЦ «Орленок»

Одним из ключевых событий фестиваля станет творческий вечер теле- и радиоведущей, киноактрисы и театрального педагога, народной артистки РФ Ангелины Вовк.

«Нашему фестивалю уже 24 года и за этот весомый период он ни разу не менял свое место. «Орлёнок» – символ «Песенки года», его сердце, эпицентр настоящего искусства. Здесь каждый год рождаются новые имена, происходят знаковые творческие встречи, воплощаются в жизнь уникальные творческие идеи. Уверена, этот год не станет исключением», – прокомментировала народная артистка РФ Ангелина Вовк.

Фото: ВДЦ «Орленок»

Программа фестиваля включает обширную просветительскую часть. В её рамках орлята станут участниками тематических вечеров, посвящённых юбилеям российских поэтов-песенников Ильи Резника и Андрея Дементьева. События будут приурочены Году педагога и наставника.

«Я рада, что смогла приехать в “Орлёнок” на фестиваль “Песенка года”. Очень здорово, что в нашей команде собрались такие талантливые ребята, которые могут поделиться своими секретами, могут научиться друг у друга чему-то новому, несмотря на дух соперничества и конкуренции. В своих силах я уверена, будет интересно посмотреть на номера других ребят; надеюсь, что удастся взять одно из призовых мест!» – поделилась Наталья Зобнина из Москвы.

Фото: ВДЦ «Орленок»

Лучшие вокальные номера вокалистов «Песенки года» войдут в программу финального концерта, который состоится 2 августа. В рамках события будут объявлены победители конкурсных отборов, а также гран-при «Песенки года» – ордена «Молодое дарование России – Чароитовая звезда».

Организаторами фестиваля выступают Некоммерческая организация «Российский Фонд Культуры и Искусств Поддержки Детского Творчества» и ВДЦ «Орлёнок».

Церемония открытия пройдёт в Амфитеатре «Орлёнка» 24 июля в 20.00.