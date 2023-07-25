В Анапе бывший депутат предстанет перед судом за мошенничество с землей на 110 млн рублей

Бывший депутат Анапы предстанет перед судом.

В Анапе бывший депутат предстанет перед судом за мошенничество с землей на 110 миллионов рублей. Расследование уголовного дела в отношении 56-летнего мужчины уже завершено.

«Летом 2014 года к обвиняемому обратился приезжий, который хотел купить землю в Витязево для строительства гостиницы на берегу моря. Фигурант пообещал, что поможет купить 1 гектар земли за 30 миллионов рублей. При этом он знал, что участок не сформирован и не продается. Обвиняемый понимал, что участка на самом деле нет и предложил приезжему передать ему еще 100 миллионов рублей, якобы для приобретения участка в 2,5 гектара», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Уточняется, что у мужчины не было нужной суммы и он разделил покупку со своим знакомым. В итоге, с января 2015 по август 2017 они передали обвиняемому более 110,5 миллиона рублей, которые тот присвоил себе.

После возбуждения уголовного дела обвиняемый скрылся. Он был объявлен в федеральный розыск. В апреле этого года его удалось найти и задержать. Во время расследования мужчина находился под домашним арестом.

Ранее «КП» - Кубань» сообщала, что в Анапе экс-депутату, который два года находился в розыске, предъявили обвинения в мошенничестве на 110 млн рублей.