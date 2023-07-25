Здесь установили более 60 свай и столько же бетонных плит подпорной стены.

Мэр Сочи оценил темпы восстановления поврежденного оползнем участка дороги в селе Харциз Второй. Алексей Копайгородский обсудил график комплексных работ весной на личном приеме с жителями Лазаревского района.

Из-за сильных осадков просел участок улицы Ногинской длиной около ста метров. Работники серьезно укрепляют дорогу на десятилетия вперед: установили более 60 свай и столько же бетонных плит подпорной стены.

"Дальше дорожники смонтируют систему водоотведения и заасфальтируют проезжую часть. Все это должны завершить до конца месяца. Так объект за объектом восстанавливаем после оползней участки дорог и обеспечиваем безопасность для наших жителей", - сообщил Алексей Копайгородский.