На Кубани более 146 тысяч человек получают компенсацию по уходом за нетрудоспособными. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Кубани компенсацию по уходом за нетрудоспособными получают 146 тысяч человек. Ежемесячные выплаты продолжает осуществлять отделение СФР по краю.

«Выплату могут оформить люди, которые ухаживают за инвалидами I группы, престарелыми, которые нуждаются в постоянном постороннем уходе по заключению врача или достигли 80 лет, детьми-инвалидами до 18 лет или инвалидами с детства I группы. Компенсацию могут получить только неработающие трудоспособные люди, которые не получают пенсию или пособие по безработице», - сообщили в пресс-службе ОСФР по Краснодарскому краю.

Уточняется, что для того, чтобы оформить выплаты, нужно подать заявление. Для этого нужно согласие человека, за которым будут ухаживать. Подать его можно онлайн в личном кабинете на сайте СФР либо на портале Госуслуг. Также лично в клиентской службе ОСФР по Краснодарскому краю.

Размер выплаты по уходу за нетрудоспособными старше 18 лет составляет 1 тысячу 200 рублей. При этом размер выплаты при уходе за детьми-инвалидами до 18 лет или инвалидами с детства I группы составляет 10 тысяч рублей родителю или опекуну и 1 тысячу 200 рублей другим лицам.

Пенсионеру пособие выплачивается вместе с назначенной пенсией.