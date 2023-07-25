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НовостиОбщество25 июля 2023 7:04

На Кубани компенсацию по уходом за нетрудоспособными получают 146 тысяч человек

Для того чтобы оформить выплаты, нужно подать заявление
Мария ЧАЛАЯ
На Кубани более 146 тысяч человек получают компенсацию по уходом за нетрудоспособными.

На Кубани более 146 тысяч человек получают компенсацию по уходом за нетрудоспособными.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Кубани компенсацию по уходом за нетрудоспособными получают 146 тысяч человек. Ежемесячные выплаты продолжает осуществлять отделение СФР по краю.

«Выплату могут оформить люди, которые ухаживают за инвалидами I группы, престарелыми, которые нуждаются в постоянном постороннем уходе по заключению врача или достигли 80 лет, детьми-инвалидами до 18 лет или инвалидами с детства I группы. Компенсацию могут получить только неработающие трудоспособные люди, которые не получают пенсию или пособие по безработице», - сообщили в пресс-службе ОСФР по Краснодарскому краю.

Уточняется, что для того, чтобы оформить выплаты, нужно подать заявление. Для этого нужно согласие человека, за которым будут ухаживать. Подать его можно онлайн в личном кабинете на сайте СФР либо на портале Госуслуг. Также лично в клиентской службе ОСФР по Краснодарскому краю.

Размер выплаты по уходу за нетрудоспособными старше 18 лет составляет 1 тысячу 200 рублей. При этом размер выплаты при уходе за детьми-инвалидами до 18 лет или инвалидами с детства I группы составляет 10 тысяч рублей родителю или опекуну и 1 тысячу 200 рублей другим лицам.

Пенсионеру пособие выплачивается вместе с назначенной пенсией.