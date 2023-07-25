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НовостиПроисшествия25 июля 2023 7:54

Жительница Сочи вымогала деньги в ресторанах за невкусную еду

Мошенница ходила по ресторанам и вымогала деньги за невкусную еду и грязь на столе
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Возбуждено уголовное дело

Возбуждено уголовное дело

Жительница Сочи "поставила на счетчик" владельцев заведений курорта. 35-летняя женщина почувствовала себя ведущей программы "Ревизорро" и активно после ужина комментировала недостатки заведений.

- Женщина несколько раз посещала рестораны и кафе, а после потребовала у предпринимателя 350 тысяч рублей за неразглашение недостоверной информации в СМИ об антисанитарии и невкусной еде, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Бизнесмен обратился в полицию. Вымогательницу задержали.