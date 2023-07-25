Краснодарское таможенники пресекли незаконный вывоз диких ястребов в Абхазию. Фото: таможня Краснодара.

Ну Кубани таможенники пресекли незаконный вывоз диких ястребов в Абхазию. Редких птиц нашли в отсеке для запасного колеса легкового автомобиля.

«Таможенники обнаружили двух обмотанных тканью и скотчем хищных птиц при осмотре багажника машины, которая ехала через пункт пропуска Адлер. Водитель пояснил инспекторам, что перевозил редких особей для себя. Он не подал декларацию потому что хотел сэкономить временя», - сообщили в краснодарской таможне.

Уточняется, что птицы являются годовалыми ястребами-тетеревятниками. Торговля ими регулируется Конвенцией СИТЕС.

Суд признал мужчину виновным в недекларировании товаров и несоблюдении запретов и ограничений. Ему назначили штраф в 45 тысяч рублей. Птицы конфисковали и поместили на временное содержание в один из санаториев Сочи.