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НовостиОбщество25 июля 2023 8:02

В Сочи завершили реконструкцию насосной станции

Работа системы водоотведения микрорайона Русская Мамайка кратно улучшена благодаря модернизации канализационной насосной станции «Целинная»
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Ранее станция была повреждена оползнем.

Ранее станция была повреждена оползнем.

В Сочи завершили масштабную реконструкцию насосной станции. Теперь работа системы водоотведения микрорайона Русская Мамайка улучшена. Работы проводились на канализационной станции «Целинная». Ранее она была повреждена оползнем.

«По поручению главы Сочи Алексея Копайгородского был проведен необходимый комплекс работ по созданию необходимых производительных мощностей. В результате кратно повысилась бесперебойность работы системы водоотведения, создан необходимый запас мощностей на будущее, а также обеспечена экологическая безопасность микрорайона», – сообщил директор департамента городского хозяйства Петр Северов.

Как удалось узнать «КП»-Кубань», специалисты установили два семиметровых резервуара. Насосную станцию защитили от оползней в будущем. По периметру установили 20 свай, а также подпорную стену.