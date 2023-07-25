На Кубани по нацпроекту работает более 130 программ переобучения

На Кубани по нацпроекту действует более 130 программ переобучения. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

На Кубани работает более 130 программ переобучения. Они действуют по нацпроекту «Демография». Пройти программы в этом году могут более 5 тысяч человек.

«Жители края могут обучиться или повысить квалификацию по программам экскурсовод, бухгалтерский учет в бюджетной и коммерческой сфере, оператор 1С, государственная и муниципальная служба. Также делопроизводство, психология, логистика, педагог дополнительного образования, программирование», - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Поучаствовать в программе могут неработающие до 35 лет, люди после 50 лет, женщины в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, пенсионеры, безработные и находящиеся под риском увольнения.

Обязательное условие участия является получение госуслуги по профориентации в центре занятости населения. Кроме того, предоставление документов, подтверждающих выбранную категорию в течение трех рабочих дней с момента подачи заявления.