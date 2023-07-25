В Анапе загорелся 16-этажный дом Фото: Артем КИЛЬКИН

В Анапе людей эвакуируют из загоревшегося 16-этажного дома. Инцидент произошел на улице Адмирала Пустошкина.

«Сообщение о пожаре поступило диспетчеру Анапского пожарно-спасательного гарнизона в 11:26. В 11:30 к месту приехали первые пожарные. Они установили, что загорелось здание на площади 70м2», - сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Уточняется, что в 11:59 произошла полная ликвидация горения. Его из здания эвакуировали 17 человек. Пострадавших и погибших нет.

Всего к ликвидации возгорания от МЧС России привлекались 14 человека личного состава. Также 6 единиц техники.