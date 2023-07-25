До середины сентября приведут в порядок 14 территорий Краснодара. Фото: пресс-служба администрации Краснодара.

В Краснодаре к сентябрю приведут в порядок 14 парков и скверов. В них установят уличное освещение, лавочки, детское игровое и спортивное оборудование. Также уложат тротуарную плитку.

«Работы проведут в скверах: «Парус», имени Евскина, «Пограничников», имени Рахманинова, «Детском», имени Дзержинского, «Лазурном», «Прохладном», «Юношеском», «Старокорсунском», «Октябрьском», «Академическом». Также Гагаринском и Платановом бульваре», - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Уточняется, что все работы выполнят за счет средств местного бюджета. Муниципальный контакт с подрядчиком уже заключен.