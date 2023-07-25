Свыше 3 млн выписок из ЕГРН получили жители Кубани в первом полугодии 2023 года

Благодаря сервису возможно заказать выписку в виде юридически значимого электронного документа. Фото: Иван МАКЕЕВ

Получить достоверные сведения об объекте недвижимости, узнать его собственника, а также просмотреть возможные обременения, позволяет выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Более полной информацией о предоставлении услуги делятся эксперты филиала ППК «Роскадастр» по Краснодарскому краю.

ЕГРН служит важнейшим государственным информационным ресурсом, содержащим актуальные сведения об объектах недвижимости. Именно поэтому заявитель гарантированно получает достоверные данные в зависимости от своего запроса.

«За первое полугодие 2023 года специалисты Роскадастра по Краснодарскому краю подготовили более 3,3 млн выписок из ЕГРН, что на 32 % превышает показатели аналогичного периода 2022 года. Всего за прошлый год заявителям направлено 5,6 млн выписок из государственного реестра недвижимости», - отмечает заместитель директора филиала ППК «Роскадастр» по Краснодарскому краю Светлана Галацан.

Благодаря сервису возможно заказать выписку в виде юридически значимого электронного документа. При этом заявитель имеет право отслеживать статус его исполнения, контролируя процесс.

Обращаем внимание, что сервис предназначен только для физических лиц и выдает сведения исключительно в электронном виде.

Публично-правовая компания предоставляет следующие виды выписок:

• об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости;

• об объекте недвижимости;

• о переходе права на объект недвижимости;

• о зарегистрированных договорах участия в долевом строительстве;

• кадастровый план территории.

Для тех, кто не знаком с деталями оказания услуги, представлена пошаговая инструкция по получению соответствующих документов на официальном сайте Роскадастра по Краснодарскому краю. Заказать выписку возможно в один клик. Достаточно войти в сервис через учетную запись Госуслуг, ввести кадастровый номер и адрес объекта недвижимости. Затем необходимо выбрать конкретную выписку и положить в корзину.

При формировании файла важно учесть ограничение на количество предоставляемых документов – не более 500 выписок. После загрузки файла будет сформирован и доступен для скачивания отчет, включающий сведения о результатах его обработки, в том числе сообщения об ошибках.

Таким образом, сервис обладает удобным интерфейсом, благодаря которому возможно:

• оперативно найти объект недвижимости в базе по кадастровому номеру и адресу;

• выбрать несколько видов выписок для одного объекта недвижимости;

• сформировать заказ: удалить или добавить объекты и выписки;

• скачать и просмотреть заказанный документ, либо просмотреть его в печатном виде.

Напоминаем, что воспользоваться услугой можно и на официальном сайте Росреестра в «Личном кабинете».

Оплата производится в режиме онлайн. Стоимость выписки рассчитывается в соответствии с Приказом Росреестра от 13.05.2020 № П/0145 «Об установлении размеров платы за предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, и иной информации». В стоимость также входит комиссия банка.

Своевременно получить необходимые сведения возможно, воспользовавшись выездным обслуживанием, по телефону 8 (861) 992-13-02, (доб. 2060 или 2061) либо по электронной почте uslugi-pay@23.kadastr.ru.