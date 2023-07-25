Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+30°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗдоровье25 июля 2023 10:05

На Кубани за неделю выявили 110 случаев заболевания COVID-19

Самому младшему пациенту 2 месяца
Мария ЧАЛАЯ
На Кубани выявили 110 случаев COVID-19.

На Кубани выявили 110 случаев COVID-19.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На Кубани за неделю выявили 110 случаев заболевания COVID-19. Среди инфицированных 58 женщин и 52 мужчины.

«С 17 по 23 июля в Краснодаре выявили 52 случая. В Новороссийске – 20. В Сочи заболели 10 человек. В Усть-Лабинском районе – 7. В Горячем Ключе 5 случав заболевания», - сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

По 3 инфицированных выявили в Апшеронском и Динском районах. По одному пациенту зафиксировали в Армавире, Красноармейском, Кавказском, Павловском, Калининском, Мостовском, Крыловском, Тихорецком, Крымском, Успенском районах.