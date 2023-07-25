Вручили сертификат и подарочные карты: как встретили четырехмиллионного туриста в Сочи

Юлия Жохова приехала из Астрахани

В Сочи торжественно встретили четырехмиллионого туриста. Юлия Жохова приехала на курорт из Астрахани. В этот раз девушка решила отдохнуть не у побережья, а в горах. Она забронировала глэмпинг и отправилась в Сочи.

Юлии вручили сертификат 4-миллионного туриста и подарочные карты на посещение экскурсий и активный отдых в горах.

«Я очень люблю путешествовать, уже не первый раз отдыхаю в Сочи. Свой день рождения тоже отмечала здесь. И в этот раз приятно удивлена таким приемом и подарками. Я очень рада, спасибо администрации Сочи, что проводят такие акции. Уверена, что мой отдых пройдет отлично!» – рассказала Юлия Жохова.

К слову, на курорте находится 12 глэмпингов. В этом году в Сочи открыли 165 природных достопримечательностей. Также на курорте работают 150 километров туристических троп.

Как удалось узнать «КП»-Кубань», в настоящее время в Сочи отдыхают около 195 тысяч туристов. На курорте работают более 2500 отелей, гостиниц и санаториев. По предварительным данным, Сочи планирует принять за летний сезон около 7,4 миллионов туристов. Это на 200 тысяч больше, чем в прошлом году.