На Кубани по программе сельской ипотеки жилье улучшили 256 семей

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

На Кубани по программе сельской ипотеки в этом году жилье улучшили 256 семей. Программа действует в крае с 2020 года. За это время выдали более 3 тысяч кредитов. Их общая сумма превысила 6,2 миллиарда рублей.

«Все больше людей останавливают свой выбор на небольших населенных пунктах в последние годы. Это объясняется повышением уровня комфорта и развития хуторов и станиц. Также доступностью жилья, в том числе по программе «Сельская ипотека»», - сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Уточняется, что самый большой прирост ипотеки в Лабинском, Ленинградском, Северском, Успенском и Калининском районах. Показатель в 2-6 раз выше прошлогодних.

Воспользоваться ипотекой может любой житель России. Для этого он должен жить в месте, где население не превышает 30 тысяч человек.По программе выдают до 6 миллионов рублей на покупку квартиры или строительство дома по льготной ставке не выше 3% годовых. Срок займа – до 25 лет.