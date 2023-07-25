Вениамин Кондратьев контролирует выполнение работ по просьбам жителей края. Фото: t.me/kondratyevvi

В поселке Ахтырском отремонтировали поликлинику после обращения к губернатору Кубани. В здании заменили коммуникации, кровлю и провели отделочные работы внутри. На эти цели направили более 32 миллионов рублей.

«Получаю обратную связь от жителей региона, которые обратились ко мне на личных приемах и во время посещения муниципалитетов. Каждое обращение держу на личном контроле. С тех служб и районов, кто не справляется с обещаниями, будет самый строгий спрос»,И- сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Уточняется, что также после обращения к главе Кубани в станице Челбасской Каневского района обновили зрительный зал сельского Дома культуры, а на центральном пляже Новороссийска поставили новый пандус для спуска в воду.