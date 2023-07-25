В Краснодаре загорелся 9-этажный дом. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Краснодаре на улице Селезнева загорелся 9-этажный дом. О пожаре стало известно в 14:17.

«В 14:18 к месту вызова незамедлительно направлены пожарные. Они приехали к многоквартирному дому в 14:27. В 14:40 удалось локализовать огонь на площади 30 м2», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Уточняется, что из дома эвакуировали 50 человек. Четверых из них спасли.

К ликвидации возгорания привлечено от МЧС России 12 человек личного состава. Также 3 единицы техники.