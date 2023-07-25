100 тысяч рублей и год без проверок: бывшего полицейского Сочи поймали на взятке

Приговор в законную силу не вступил Фото: Алексей БУЛАТОВ

Лазаревский районный суд Сочи огласил приговор в отношении Эдуарда Мигралиева, которого признали виновным по статьям "Получение взятки", "Злоупотребление должностными полномочиями" и "Служебный подлог".

Из приговора суда следует, подсудимый занимал должность инспектора отдела по исполнению административного законодательства. В марте прошлого года Мигралиев проверял магазин, в котором не было разрешительных документов на продажу алкоголя. Тогда он предложил хозяйке дать ему взятку в размере 100 тысяч рублей. А взамен Мигралиев не будет беспокоить магазин с проверками год.

"Часть денег в размере 50 тысяч рублей инспектор хотел получить сразу, а остальную часть – в июле. После получения первой части взятки Мигралиев был задержан сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю", - сообщили в пресс-службе судов Краснодарского края.

На этом Мигралиев не успокоился. В 2019 году он получил взятку от предпринимателя. Взамен пообещал не собирать материал по факту реализации контрафактной продукции.

В судебном заседании подсудимый полностью признал вину. Мигралиева осудили на четыре года тюрьмы. Также он не имеет право занимать должности на протяжении четырех лет. Кроме этого, подсудимый должен выплатить штраф в размере 250 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.