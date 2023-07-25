В Сочи разработали 29 муниципальных проектов

Пятнадцать школ получат по миллиону рублей на совершенствование образовательного пространства

В Сочи в этом году разработали 29 муниципальных проектов. Они охватывают все ключевые сферы городской жизни — от благоустройства и развития ТОС до повышения финансовой грамотности и поддержки одаренных детей.

В мэрии подвели итоги проектной деятельности за первое полугодие. Благодаря инициативному бюджетированию в каждом из четырех районов благоустроят места для отдыха и спорта, их определили сами сочинцы. Пятнадцать школ получат по миллиону рублей на совершенствование образовательного пространства, и в августе впервые выберут десять интересных и важных для Сочи молодежных проектов.

"Все перспективы развития районов мы упорядочили и объединили в календаре ввода объектов. В Год архитектуры в него включили свыше 800 мероприятий, почти треть из них уже выполнена полностью", - отметил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

В Сочи формируют единую систему муниципальных проектов. И сейчас переводят данные в цифру, чтобы эффективнее координировать и контролировать работу.