Спешите видеть добро: завершились съемки фильма «Волонтёр» по сценарию Александра Рогожкина

Фото предоставлено Южный пресс-центр «Ростелекома»

В Санкт-Петербурге завершились съемки полнометражного фильма «Волонтёр» (16+) по сценарию народного артиста России Александра Рогожкина. Производством картины занимаются киностудия «РОК» Алексея Учителя при поддержке Министерства культуры РФ и видеосервис Wink («Ростелеком»). Режиссером выступил выпускник ВГИКа Станислав Светлов, чей дебютный фильм «Ада» был показан в программе «Русские премьеры» 45-го Московского международного кинофестиваля, а также получил главный приз кинофестиваля молодого кино VOICES в Вологде в июле этого года. «Волонтёр» пополнит линейку проектов Wink Originals.

Фильмы безвременно ушедшего из жизни Александра Рогожкина, такие как «Особенности национальной охоты» и «Особенности национальной рыбалки», стали настоящими народными хитами. Новая картина — это афористичная и динамичная, смешная и грустная одиссея по причудливым лабиринтам русской души, приглашающая по-новому взглянуть на себя и на мир вокруг. Сегодня этот взгляд будет реалистичнее, но и светлее.

По сюжету молодой немец Вернер Мюллер (Карл Бенцшавель) оказывается волонтером в неврологическом отделении обычной петербургской больницы. Иностранца, охваченного порывом помогать всем больным и нуждающимся, ждет долгий и насыщенный день. То и дело попадая в комические ситуации и пробираясь через недоразумения, волонтер открывает для себя все грани русского национального характера.

Фото со съемок: https://disk.yandex.ru/d/a7NGCRr2-MUEXA

«Сквозь особый рогожкинский юмор всегда проступает глубокий срез человеческих отношений и стремление разобраться в том, как устроена наша жизнь. В этом сила сценария и его универсальность», — отметил генеральный продюсер проекта Алексей Учитель.

«Идея показать национальный характер глазами иностранца всегда занимала кинематографистов. Но фильм “Волонтёр” предлагает для этого необычный ракурс: герой, а вместе с ним и зритель, окажется не внутри широкого русского праздника, а в обстоятельствах, включающих совсем другие эмоции. И, конечно, сценарий Александра Рогожкина в этом случае означает, что нас снова ждет современная киноэнциклопедия русской жизни», — сказал директор по контенту видеосервиса Wink Александр Косарим.

«Для меня большая честь и ответственность воплотить на экране сюжет “Волонтёра” и, сохраняя дух Рогожкина, рассказать актуальную историю современным киноязыком. Большой удачей было найти на главную роль немецкого актера, который впервые приехал из Германии в Россию, точно так же, как и герой нашего фильма», — поделился режиссер картины Станислав Светлов.

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