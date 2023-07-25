Сельская ипотека банка «Центр-инвест» вошла в ТОП рейтинга лучших программ

Фото: пресс-служба ПАО КБ «Центр-инвест».

Банк «Центр-инвест занял 2-е место в рейтинге лучших сельских ипотек в июле 2023 года по расчетам аналитического департамента «Выберу.ру».

Эксперты сервиса рассмотрели ипотечные продукты всех банков-участников госпрограммы и проанализировали параметры ипотек. При составлении рейтинга весомыми переменными являлись не только значение процентной ставки, но и дисконт к базовой ставке госпрограммы, сумма ежемесячных платежей, полная стоимость кредита и многие другие факторы.

В июле банк «Центр-инвест» увеличил максимальную сумму кредита по «Сельской ипотеке». Теперь клиенты банка могут оформить ипотеку в сумме до 6 млн рублей на одного человека. Таким образом, два заемщика могут взять кредит до 12 млн рублей на приобретение или строительство одного объекта недвижимости.

Программа «Сельская ипотека» действует на покупку или строительство жилья на сельских территориях и агломерациях по ставке 2,75% годовых. Кредит можно взять на срок до 20 лет с первоначальным взносом от 10%.

Банк «Центр-инвест» принимает участие в реализации всех государственных программ по повышению доступности ипотечного кредитования, а также предлагает широкую линейку собственных кредитов. Подробнее ознакомиться с условиями программы «Сельская ипотека» банка «Центр-инвест» можно на сайте.

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