Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В Туапсинском районе Кубани восстановили инфраструктуру после подтоплений 11 и 12 июня. При этом продолжается точечная работа в населенных пунктах по ликвидации последствий стихии.

- Подтопление произошло 11 и 12 июля. Оно затронуло 11 населенных пунктов и 41 улицу. Еще одно подтопление произошло 15 июля в Новомихайловском городском поселении. В результате стихийного бедствия пострадали 26 объектов водоснабжения, 38 объектов транспортной инфраструктуры, шесть объектов электроснабжения, - сообщили в пресс-службе администрации Туапсинского района.

Уточняется, что также стихия повредила четыре социальных объекта, три объекта теплоснабжения два объекта водоотведения.

В ликвидации ЧС участвовало более 3 тысяч человек и 200 единиц техники.