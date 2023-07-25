Виктор Жиляков. Фото: t.me/journalists_KK

Умер Виктор Жиляков, бывший вице-губернатор Кубани. Он 40 лет работал в ТАСС, возглавлял корпункты в Тыве, Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. Также с 1986 по 2015 год руководил корпунктом ТАСС по краю и Сочи.

«В 2001 году Виктор Жиляков создал журнал «ТЭК Кубани» и возглавлял его 20 лет. Больше 15 лет он был членом секретариата и правления, заместителем председателя СЖ Кубани. А с 2018 года - председателем Совета ветеранов», - сообщили в Союзе журналистов Кубани.

Уточняется, что Виктор Егорович награжден многими орденами и медалями. Он единственный в крае имеет звание «Легенда российской журналистики». Также является лауреатом общественной премии Союза журналистов Кубани «Признание».