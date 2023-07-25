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НовостиОбщество25 июля 2023 14:16

В Северском районе Кубани проинспектировали инфекционное отделение ЦРБ после ремонта

Медицинское учреждение осмотрела вице-губернатор Кубани
Мария ЧАЛАЯ
Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Северском районе Кубани проинспектировали инфекционное отделение ЦРБ после ремонта. Медицинское учреждение осмотрела вице-губернатор Кубани Анна Минькова.

«Важно, что работы провели с опережением. В здании заменили все – от кровли до коммуникаций. Также обновили мебель и технику. Укомплектовали в отделении штат медиков», - сообщила вице-губернатор.

Уточняется, что в медицинском учреждении модернизировали входные группы, привели в порядок фасады и внутреннюю отделку, заменили инженерные сети, кровлю, оконные и дверные блоки, обеспечили противопожарную безопасность.