В Краснодаре в районе Западного Обхода изменят движение автобусов с 1 августа

В Краснодаре изменят движение автобусов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодаре в районе Западного Обхода изменят движение автобусов. Нововведения начнут работать уже с 1 августа. Их ввели для того, чтобы школьникам было удобнее ехать до учебных заведений.

«Речь идет о маршрутах № 38, 56 и 121А. Реорганизуют движение общественного транспорта с 1 августа в связи с оптимизацией школьного подвоза», - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Уточняется, что дети, которые учатся далеко от дома, смогут добираться до школ без пересадок на городском транспорте.