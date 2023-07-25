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НовостиОбщество25 июля 2023 15:05

В Краснодаре в районе Западного Обхода изменят движение автобусов с 1 августа

Для школьников Краснодара изменили движение общественного транспорта
Мария ЧАЛАЯ
В Краснодаре изменят движение автобусов

В Краснодаре изменят движение автобусов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодаре в районе Западного Обхода изменят движение автобусов. Нововведения начнут работать уже с 1 августа. Их ввели для того, чтобы школьникам было удобнее ехать до учебных заведений.

«Речь идет о маршрутах № 38, 56 и 121А. Реорганизуют движение общественного транспорта с 1 августа в связи с оптимизацией школьного подвоза», - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Уточняется, что дети, которые учатся далеко от дома, смогут добираться до школ без пересадок на городском транспорте.