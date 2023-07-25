Кубанский проект по упаковке продукции вошел в федеральную базу «Лучших практик»

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Кубанский проект по упаковке и фасовке продукции вошел в федеральную базу «Лучших практик». Это произошло благодаря участию маслосырзавода из Тбилисского района в нацпроекте «Производительность труда». Эксперты регионального центра компетенций помогли увеличить выработку участка упаковки на 31%, а также сократить процесс на 31%.

– Решения, которые проходят апробирование и дают реальный экономический результат, могут стать для производителей трамплином в повышении своей конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности, – отметил министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев.

Для предприятия была разработана схема размещения продукции в камере охлаждения с использованием стеллажей на колесах и определен стандарт рабочего места на линии упаковки с указанием мест складирования запаса масла.

Проделанную работу оценили на федеральном уровне и внесли методику на ИТ-платформу «Производительность.рф».