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НовостиПроисшествия25 июля 2023 16:40

В Термюке задержан мужчина, преследовавший школьниц

Мужчина, набросившийся на девочку в Темрюке, доставлен в отделение полиции
Оксана КАДОЧНИКОВА
Пьяный мужчина доставлен в отдел.

Пьяный мужчина доставлен в отдел.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Темрюке проверяют сообщение о мужчине, который напал на девочек. Они возвращались с кружка домой, когда на одну из них набросился неизвестный, повалил ее на землю и зажал рот рукой. Подруги стали звать на помощь. По словам очевидцев, школьнице помогли прохожие. Вскоре на место подоспела полиция.

- Устанавливаются обстоятельства произошедшего, по итогам проверки будет принято процессуальное решение, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.