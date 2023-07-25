В Термюке задержан мужчина, преследовавший школьниц

Пьяный мужчина доставлен в отдел.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Темрюке проверяют сообщение о мужчине, который напал на девочек. Они возвращались с кружка домой, когда на одну из них набросился неизвестный, повалил ее на землю и зажал рот рукой. Подруги стали звать на помощь. По словам очевидцев, школьнице помогли прохожие. Вскоре на место подоспела полиция.
- Устанавливаются обстоятельства произошедшего, по итогам проверки будет принято процессуальное решение, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
По предварительным данным, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.