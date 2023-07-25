В Майкопе простились с погибшим в ДТП 9-летним мальчиком, сбитым судьей

Мальчика похоронили на местном кладбище. Фото: соцсети

9-летнего мальчика, погибшего под колесами внедорожника в парке Майкопа, похоронили на местном кладбище. Проститься с Олегом (имя изменено – прим. ред.) пришли родные, близкие семьи и школьные друзья.

Жизнь ребенка трагически оборвалась 22 июля. В субботний день в парке гуляло пол-Майкопа. Неожиданно в зону отдыха влетел внедорожник. Он столкнулся с другой иномаркой на пересечении улиц и его резко откинуло.

В это время по трагической случайности там проезжал на самокате 9-летний школьник. Он скончался, не приходя в себя. Еще семь человек пострадали. Трое взрослых и четверо детей получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу. Одна девочка семи лет в реанимации в тяжелом состоянии, сообщал республиканский минздрав.