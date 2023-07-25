Полиция проводит проверку. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Анапе местный житель выстрелил из травмата в лицо управляющему автомойки. О происшествии сообщили очевидцы в соцсетях. Они рассказали также, что после выстрела мужчину увезли в одну из краевых больниц в тяжелом состоянии.

В полиции подтвердили факт стрельбы. Сейчас проводится проверка.

- 28-летний пострадавший получил сотрясение головного мозга и не госпитализировался. После оказания помощи, мужчина самостоятельно покинул травматологическое отделение, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Информация о том, что мужчина, в которого стреляли, находится в краевом медучреждении не подтвердился. Сейчас он находится в другом городе.