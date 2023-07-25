На Кубани казачьи кадетские корспуса завершили приемную кампанию

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На Кубани завершен прием в казачьи кадетские корпуса. В четырех образовательных учреждениях будет учится более 300 человек, в том числе дети участников СВО и переехавших из новых российских территорий.

– Приемными комиссиями рекомендованы к зачислению 175 кандидатов на обучение в 7 классе и 127 человек в профильные 10 классы, сформирован резервный состав. Конкурс составил более двух человек на место. Среди поступивших – 15 человек из семей участников спецоперации, а пять из новых регионов России, – рассказал заместитель губернатора, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

Отбор на обучение проходит в три этапа - ребята проходят собеседование, вступительные экзамены и затем предоставляют медицинские документы. Рекомендации и ходатайства казачьих обществ имели свыше 80% поступивших.

Подготовка к новому учебному году идет полным ходом. В Ейском, Новороссийском и Кропоткинском казачьих кадетских корпусах проводят ремонтные работы.