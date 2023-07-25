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НовостиПроисшествия25 июля 2023 19:26

В Сочи пропал 58-летний мужчина с электросамокатом

Пропавшего Анатолия Пруизде ищут с 24 июля в Сочи
Оксана КАДОЧНИКОВА
Фото: Лиза Алерт

Фото: Лиза Алерт

В Сочи пропал 58-летний мужчина. Родственники ищут Анатолия Пруидзе с 24 июля. Именно в этот день он ушел из дома. С собой у него был электросамокат черного цвета.

- Приметы пропавшего - рост 168 см, худощавого телосложения, седые волосы и голубые глаза, - рассказали в поисковой отряде "Лиза Алерт".

В какой одежде ушел мужчина, неизвестно.

Всем, кто владеет информацией о местонахождении Анатолия Пруидзе, просьба сообщить по телефонам: 89615999269 (Ольга) и на горячую линию отряда: 8 800 700 5452 (звонок бесплатный).