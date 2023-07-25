Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Глава Кубани выразил соболезнования в связи со смертью журналиста Виктора Жилякова. Экс-руководитель корпункта ТАСС в Краснодарском крае ушел из жизни на 82 году жизни.

– Виктор Егорович был поистине легендарной личностью. Коллеги по цеху, друзья, ученики, безмерно его уважали и ценили за творческий подход к делу, живой ум, профессионализм, которые сочетались с открытостью и душевной щедростью, - отметил Кондратьев.

Жиляков 40 лет проработал в одном из старейших информагентств страны. Он награжден орденами Почета, Трудового Красного Знамени, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Имел звание заслуженного работника культуры России, заслуженного журналиста Кубани, обладателем Почетного знака СЖ Кубани «Признание». Виктор Егорович - единственный в крае имел звание «Легенда российской журналистики».

- Он многое делал для развития союза журналистов Кубани, отстаивал интересы ветеранов отрасли. Безусловно, его стиль работы, мастерство, личные и деловые качества будут и впредь служить ориентиром для молодого поколения работников медиа, – сообщил глава региона.