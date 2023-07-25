Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На Кубани предприниматели могут пройти бесплатный бизнес-курс. Он организован в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

В этом году бизнесмены узнают о секретах продаж, переговоров, а также о законах марктинга, SMM и способах законного снижения налогов.

- Мы подготовили новый формат бизнес-курса, который дает доступ к материалам до конца года с возможностью пройти обучение в удобном режиме, – отметила исполнительный директор Фонда развития бизнеса Краснодарского края Елена Пистунова.

Программа курса предусматривает выступления ведущих экспертов на актуальные темы для представителей малого и среднего бизнеса.