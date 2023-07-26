Что произошло в ночь на 27 июля в Краснодарском крае

Подборка новостей на утро 26 июля

В связи с открытием новых школ в Краснодаре оптимизируют систему подвоза учеников. Речь идет об изменении движения маршрутов № 38, 56 и 121А. Реорганизуют движение общественного транспорта с 1 августа.

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