Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия26 июля 2023 4:46

На Кубани ночью сгорел склад винзавода

Площадь пожара в Темрюкском районе составила 900 квадратных метров
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Пожар вспыхнул в ночь на 26 июля в поселке Сенном Темрюкского района. Здесь загорелся склад винзавода.

- В 01:39 часов спасатели установили, что склады горят на площади 300 квадратных метров. В 5:46 часов пожарные локализовали огонь уже на площади 900 квадратных метров. В 05:59 объявлена ликвидация открытого горения, - добавили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В настоящее время спасатели продолжают проливать тлеющие участки, чтобы не допустить повторного возгорания.