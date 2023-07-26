На Кубани ночью сгорел склад винзавода

Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Пожар вспыхнул в ночь на 26 июля в поселке Сенном Темрюкского района. Здесь загорелся склад винзавода.

- В 01:39 часов спасатели установили, что склады горят на площади 300 квадратных метров. В 5:46 часов пожарные локализовали огонь уже на площади 900 квадратных метров. В 05:59 объявлена ликвидация открытого горения, - добавили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В настоящее время спасатели продолжают проливать тлеющие участки, чтобы не допустить повторного возгорания.