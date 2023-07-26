Вениамин Кондратьев поздравил с днем рождения Сергея Кириенко

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Первому заместителю руководителя администрации президента РФ Сергею Кириенко 26 июля исполнился 61 год. С днем рождения его поздравил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

- Поздравляю с днем рождения Сергея Владиленовича - профессионала высочайшего уровня, талантливого и эффективного управленца, для которого национальные интересы являются безусловным приоритетом для принятия решений в самых сложных ситуациях, - написал Кондратьев.

Глава региона также поблагодарил Кириенко за помощь в реализации инициатив Кубани.