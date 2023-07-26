Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+29°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество26 июля 2023 5:10

Вениамин Кондратьев поздравил с днем рождения Сергея Кириенко

Губернатор Кубани опубликовал поздравление первому заместителю руководителя администрации президента РФ в соцсетях
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Первому заместителю руководителя администрации президента РФ Сергею Кириенко 26 июля исполнился 61 год. С днем рождения его поздравил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

- Поздравляю с днем рождения Сергея Владиленовича - профессионала высочайшего уровня, талантливого и эффективного управленца, для которого национальные интересы являются безусловным приоритетом для принятия решений в самых сложных ситуациях, - написал Кондратьев.

Глава региона также поблагодарил Кириенко за помощь в реализации инициатив Кубани.