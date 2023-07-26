МЧС сообщило о ликвидации пожара на винзаводе в Краснодарском крае

Фото: краевое ГУ МЧС России

Крупный пожар в поселке Сенном Темрюкского района произошел в ночь на 26 июля.

- В 01:19 поступило сообщение о возгорании склада на улице Мира. В 01:39 установлено, что площадь пожара составляет 300 метров. Из-за высокой горючести содержимого склада за несколько часов огонь распространился на площади в 900 квадратных метров, - сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Склады тушили более семи часов. В 05:59 спасатели объявили о ликвидации открытого горения. А в 08:50 пожар был полностью ликвидирован.