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НовостиОбщество26 июля 2023 6:17

Мэр Сочи поздравил с днем рождения первого замруководителя президента России

Благодаря профессионализму, стратегическому мышлению и высоким организаторским способностям Сергея Кириенко в стране успешно реализуются проекты самого масштабного уровня
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Сегодня день рождения первого заместителя руководителя Администрации Президента России.

Сегодня день рождения первого заместителя руководителя Администрации Президента России.

Сегодня день рождения первого заместителя руководителя администрации президента России. Мэр Сочи Алексей Копайгородский поздравил Сергея Кириенко с праздником.

Благодаря профессионализму, стратегическому мышлению и высоким организаторским способностям Сергея Кириенко в стране успешно реализуются проекты самого масштабного уровня. Курорт традиционно становится площадкой для проведения крупных мероприятий, определяющих вектор для многих отраслей, служащих целям укрепления кадрового потенциала, развития образования и спорта, поддержки нового поколения. Так, весной следующего года федеральная территория Сириус и Сочи примут участников Всемирного фестиваля молодежи из 180 стран.

"Уважаемый Сергей Владиленович, от всего сердца благодарю Вас за поддержку Сочи и поздравляю с днем рождения! Желаю крепкого здоровья и неиссякаемой энергии в работе на благо нашего государства и всех наших соотечественников", - написал в своем Telegram-канале Алексей Копайгородский.