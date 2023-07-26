Под Краснодаром погиб 37-летний мотоциклист

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Смертельное ДТП случилось 26 июля в 2:15 на трассе возле станицы Елизаветинской под Краснодаром. 37-летний водитель мотоцикла Honda в шлеме и экипировке не выдержал безопасную дистанцию и влетел в "Газель". В результате удара грузовик опрокинулся на бок.

- От полученных травм мотоциклист скончался на месте, также пострадал 55-летний водитель машины, - сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.

В настоящее время проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.