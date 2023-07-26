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НовостиОбщество26 июля 2023 6:45

В Краснодаре создают проект благоустройства территорий вдоль Карасунских прудов

Первые работы по благоустройству территорий вдоль Карасунских прудов начнутся от Комсомольского микрорайона
Мария ЧАЛАЯ
До конца ноября планируют спроектировать благоустройство территорий вдоль Карасунских прудов. Фото: пресс-служба администрации Краснодара.

До конца ноября планируют спроектировать благоустройство территорий вдоль Карасунских прудов. Фото: пресс-служба администрации Краснодара.

В Краснодаре создают проект благоустройства территорий вдоль Карасунских прудов. Его планируют завершить до конца ноября.

«Первый этап реализации проекта затронет каскад водоемов от Комсомольского микрорайона до КубГУ. Карасунские пруды — уникальная природная территория. Мы должны обязательно сохранить то, что есть. Деньги на создание проекта мы уже выделили. С этого начнем, а затем продолжим в едином стиле», - сообщил в интервью «Деловой газете.Юг» глава города Евгений Наумов.

Уточняется, что благоустройство Карасунских прудов станет отправной точкой в развитии водно-зеленого каркаса Краснодара.