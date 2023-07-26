До конца ноября планируют спроектировать благоустройство территорий вдоль Карасунских прудов. Фото: пресс-служба администрации Краснодара.

В Краснодаре создают проект благоустройства территорий вдоль Карасунских прудов. Его планируют завершить до конца ноября.

«Первый этап реализации проекта затронет каскад водоемов от Комсомольского микрорайона до КубГУ. Карасунские пруды — уникальная природная территория. Мы должны обязательно сохранить то, что есть. Деньги на создание проекта мы уже выделили. С этого начнем, а затем продолжим в едином стиле», - сообщил в интервью «Деловой газете.Юг» глава города Евгений Наумов.

Уточняется, что благоустройство Карасунских прудов станет отправной точкой в развитии водно-зеленого каркаса Краснодара.