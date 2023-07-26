Новый стадион откроют в Красной Поляне 1 сентября

Также для горожан и гостей курорта у школы при поддержке инвесторов к концу года благоустроят сквер

К новому учебному году в школе №65 в Красной Поляне построили игровую площадку, и сейчас техника готовит территорию под стадион. Его открытие наметили на 1 сентября.

Стадион планируют сделать универсальным: и для легкой атлетики, и для командных видов спорта. А рядом — полоса для начальной военной подготовки и площадка ГТО. Нормативы здесь смогут сдавать не только ученики, но и жители поселка. Также для горожан и гостей курорта у школы при поддержке инвесторов к концу года благоустроят сквер. Здесь на природе люди будут отдыхать с семьями и заниматься спортом.

Спортивную инфраструктуру развивают во всех организациях образования. На базе школы №29 в Нижней Шиловке действует клуб олимпийского резерва с секциями футбола, волейбола, вольной борьбы, самбо и шахмат. С депутатским корпусом добавили еще площадку с уличными тренажерами. Обновили и инженерные системы — перевели котельную на газ, чтобы сохранить экологию и повысить стабильность снабжения.

"В школе наши дети должны получать не только знания, учреждение во всех смыслах становится вторым домом — комфортным и безопасным, — где юные сочинцы всесторонне развиваются, больше общаются со сверстниками, реализуют свой потенциал в спорте, творчестве и науке", - отметил мэр Сочи Алексей Копайгородский.