Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Краснодаре откроют уникальный центр для талантливых детей. Он начнет работать уже с 1 сентября. Учреждение откроют в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование».

«Уникальная образовательная резиденция объединит одаренных школьников со всего региона. Здесь организуют регулярные программы и профильные смены по информационным технологиям, инженерии, медицине и агробиологии. Ребята смогут участвовать в мастер-классах и лекциях от экспертов, в том числе дистанционно», - сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Уточняется, что в центре уже создали лаборатории физики, химии, агробиологии и ИТ-технологий. На оснащение учреждения современным оборудованием предусмотрели более 177 миллионов рублей.

Кроме того, будущие педагоги центра проходят программы повышения квалификации и стажировки на площадке образовательного центра «Сириус».