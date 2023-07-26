В Краснодаре пройдет оздоровительная акция «Бодрое утро» 27 июля

В Краснодаре проведут физкультурно-оздоровительную акцию «Бодрое утро». Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Краснодаре пройдет оздоровительная акция «Бодрое утро». Она состоится 27 июля с 08:30 до 09:00. Мероприятие пройдет по улице Зиповской на спортивной площадке в районе дома № 31.

«Повысить показатели здоровья поможет комплекс из простых упражнений. Его нужно выполнять на постоянной основе, вкупе с рациональным питанием и отказом от алкоголя и табака», - сообщил врач-методист краевого Центра медпрофилактики Александр Горячев.

Уточняется, что акция приурочена к Всероссийской неделе профилактике заболеваний печени.

Участникам мероприятия рекомендуют приходить на занятие в спортивной форме и взять с собой питьевую воду.